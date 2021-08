Focolaio Covid dopo una festa a Pantelleria, almeno 70 contagiati: in 3 sono stati intubati



Un focolaio Covid è scoppiato a Pantelleria, nel trapanese: su 100 persone che hanno partecipato ad una festa almeno 70 sono risultate positive al virus e tre di loro sono state intubate. Il sindaco Vincenzo Campo: “Nell’isola la metà della popolazione è vaccinata, i positivi sono quasi tutti non vaccinati. Un motivo in più per vaccinare e rendere finalmente l’isola Covid free”.

