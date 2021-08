Francesca Barra e Claudio Santamaria presto genitori: “La pancia, somma dei nostri giorni felici”



Francesca Barra è in dolce attesa. La giornalista e moglie di Claudio Santamaria è stata beccata dai fotografi del settimanale in Chi, in costume, con in evidenza il ventre tondo della gravidanza. La scrittrice, quindi, ha confermato la notizia pubblicando una foto su Instagram, nella quale ha raccontato la sua felicità: “Ora sì che c’è la pancina”. Una gioia che arriva dopo il doloroso aborto del 2019.

Continua a leggere



Francesca Barra è in dolce attesa. La giornalista e moglie di Claudio Santamaria è stata beccata dai fotografi del settimanale in Chi, in costume, con in evidenza il ventre tondo della gravidanza. La scrittrice, quindi, ha confermato la notizia pubblicando una foto su Instagram, nella quale ha raccontato la sua felicità: “Ora sì che c’è la pancina”. Una gioia che arriva dopo il doloroso aborto del 2019.

Continua a leggere

Continua a leggere