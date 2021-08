Francesca Sofia Novello incinta mostra il pancino: “Mi fa ancora strano il pensiero”



Francesca Sofia Novello aspetta una bambina da Valentino Rossi. La notizia ha fatto impazzire di gioia il mondo dello sport e non solo che non vede l’ora che il “Dottore” sia padre della sua prima bambina. Ancora non sembra vero nemmeno a loro, tanto che la futura mamma scatta le prime foto del pancino ancora incredula. Su Instagram racconta i primi mesi di gravidanza: “Quasi zero nausee, sto alla grande”.

