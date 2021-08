Fuori strada con l’auto, si schianta contro un albero: Alex muore a 32 anni mentre torna da lavoro



Incidente stradale a Majano, in provincia di Udine: un ragazzo di 32 anni Alex Rocco Passalacqua è morto dopo essere uscito di strada con la sua auto per cause che sono ancora in via di accertamento. Ha centrato il guardrail e poi si è schiantato contro un albero. Stava tornando da lavoro. L’allarme lanciato da un passante.

