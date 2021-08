“Gemma Galgani ha rifatto il seno e ha ritoccato le labbra”: la 71enne di Uomini e Donne conferma



Gemma Galgani ha deciso di ricorrere alla chirurgia per sentirsi in pace con il suo aspetto e riprendere a cercare un compagno di vita. Secondo quanto riporta il sito IlVicoloDelleNews, la dama del Trono Over di Uomini e Donne avrebbe confermato di avere il seno rifatto e di essere ricorsa al ritocchino anche alle labbra.

