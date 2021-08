Genova, incendio in una palazzina del centro: morto un uomo, intossicata sua figlia



Un uomo di 79 anni è morto mentre la figlia di 44 e una vicina di casa sono state ricoverate in ospedale a seguito di un incendio divampato la scorsa notte in una palazzina di via dei Sansone, a Carignano, nel centro di Genova.

