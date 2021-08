Giallo a Villasimius dopo il ritrovamento di un cadavere in casa: “Morte risale a diversi giorni fa”



Appartiene al 53enne Claudio Carboni il corpo senza vita ritrovato in un appartamento a Villasimius, nel Sud Sardegna. Il cadavere dell’uomo era in avanzato stato di decomposizione e secondo un primo esame autoptico non sono stati individuati segni di violenza ma al momento nessuna ipotesi è esclusa, compresa quella dell’omicidio.

