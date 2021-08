Giallo ad Albenga, trovato cadavere in una casa abbandonata: è di una donna di 30 anni



Il cadavere di una ragazza di 30 anni è stato ritrovato questa mattina in una casa abbandonata in via Rita Levi Montalcini ad Albenga. A dare l’allarme è stato un residente che ha visto, dalla finestra, una persona praticarle il massaggio cardiaco. Accertamenti in corso: non si esclude il decesso per overdose da stupefacenti.

