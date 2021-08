Giallo Caronia, Daniele Mondello a un anno dalla scomparsa di Viviana e Gioele: “Non mi fermo qui”



Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e papà del piccolo Gioele, scomparsi esattamente un anno fa e ritrovati cadaveri dopo poco nelle campagne di Caronia: “Tenevo dentro di me accesa quella speranza che fosse tutto a posto. Adesso hanno deciso di chiudere le indagini e di fermare tutto, dando a questa terribile storia un finale sbagliato. Ma non mi fermo, non riesco ad accettare nulla di tutto questo”.

