Gigi D’Alessio ha fatto un prezioso regalo a Denise Esposito incinta del suo quinto figlio



Il settimanale Di Più rivela che Gigi D’Alessio “è felice come un ragazzino al primo amore”. Secondo le indiscrezioni, pare che il bebè in arrivo sarà un maschietto e che le intenzioni dei futuri genitori sarebbero quelle di chiamarlo Francesco. In occasione della gravidanza, il cantante avrebbe regalato a Denise un bellissimo e prezioso anello di diamanti. Il primogenito del cantante: “Non so molto della gravidanza, ma gli faccio i miei auguri”.

Continua a leggere



Il settimanale Di Più rivela che Gigi D’Alessio “è felice come un ragazzino al primo amore”. Secondo le indiscrezioni, pare che il bebè in arrivo sarà un maschietto e che le intenzioni dei futuri genitori sarebbero quelle di chiamarlo Francesco. In occasione della gravidanza, il cantante avrebbe regalato a Denise un bellissimo e prezioso anello di diamanti. Il primogenito del cantante: “Non so molto della gravidanza, ma gli faccio i miei auguri”.

Continua a leggere

Continua a leggere