Gino Strada e la moglie Teresa Sarti: storia di un amore per l’umanità, poi il secondo matrimonio



Gino Strada e Teresa Sarti si conobbero a Milano nel 1971 e da allora non si lasciarono più. Uniti nel matrimonio, nell’amore per la figlia Cecilia, nel volontariato che li ha condotti per mano alla fondazione di Emergency nel 1994, la loro non è stata una semplice storia coniugale. Quando lei morì nel 2009 per un tumore al pancreas, durante la commemorazione pubblica lui disse: “Ti prego Terry, apri gli occhi ancora un secondo, guarda quanto amore ti sta intorno”.

Continua a leggere



Gino Strada e Teresa Sarti si conobbero a Milano nel 1971 e da allora non si lasciarono più. Uniti nel matrimonio, nell’amore per la figlia Cecilia, nel volontariato che li ha condotti per mano alla fondazione di Emergency nel 1994, la loro non è stata una semplice storia coniugale. Quando lei morì nel 2009 per un tumore al pancreas, durante la commemorazione pubblica lui disse: “Ti prego Terry, apri gli occhi ancora un secondo, guarda quanto amore ti sta intorno”.

Continua a leggere

Continua a leggere