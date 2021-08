Gino Strada, la figlia Cecilia: “Diceva ‘La morte vince una volta sola, la vita vince ogni giorno’”



Poco dopo aver salvato 85 migranti in mare Cecilia Strada, figlia di Gino, ha raccontato un aneddoto: “Una volta eravamo al centro di cardiochirurgia e parlavamo di come ti senti quando muore un paziente che non si è riuscito a salvare. Papà mi disse ‘Ricordati che prima o poi vince la morte ma la morte può vincere una volta sola invece la vita può vincere ogni giorno’”.

