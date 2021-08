Gino Strada, la figlia Cecilia: “Mio papà non c’è più, io sono a salvare vite come mi ha insegnato”



Cecilia Strada ha salutato il padre dal mare dove si trovava per un’operazione di salvataggio di un’imbarcazione in zona libica con la ResQ People. Il medico e fondatore di Emergency è morto questa mattina all’età di 73 anni: “Il mio papà non c’è più, io sono a salvare vite come mi ha insegnato”, le parole della figlia.

