Gino Strada, salma in Italia prossima settimana. La figlia: “Salvare vite buon modo per salutarlo”

La salma di Gino Strada, morto ieri in Normandia all’età di 73 anni, sarà in Italia la prossima settimana. Emergency, dove si sta pensando al modo migliore per permettere ai tanti sostenitori dell’organizzazione di dare un ultimo saluto al medico chirurgo. Si moltiplicano in tutta Italia le iniziative per ricordarlo.

