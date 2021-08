Giorgia Soleri dopo l’operazione per endometriosi: “Sto bene, solo un po’ di dolore”



Giorgia Soleri si mostra sui social nella prima foto dopo l’operazione per endometriosi che l’ha coinvolta nelle ultime ore. La modella e influencer si è mostrata sul letto di ospedale una volta tornata in camera, felice e sorridente nonostante l’intontimento dell’anestesia: “L’operazione è andata”, spiega ai suoi follower rassicurandoli sulla sua condizione di salute. Poche ore prima scriveva: “Essere qui è una vittoria, ora potrò vivere in un corpo nuovo”.

