Giorgia Soleri mostra i segni dell’operazione sul corpo: “Malate di endometriosi, non siete sole”



Giorgia Soleri parla ancora dell’endometriosi, mostrando la foto con i cerotti che le coprono l’addome dopo il recente intervento chirurgico. La modella si espone per aiutare chi, come lei, soffre di questa malattia ancora sotto diagnosticata e poco compresa: “Con la mia testimonianza voglio contribuire a sostenere le 3 milioni di donne malate che ci sono solo in Italia”.

