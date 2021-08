Giorgia Soleri operata per endometriosi: “Proverò a riprendermi la mia vita”



La fidanzata di Damiano David dei Maneskin è stata operata per endometriosi. In un post su Instagram spiega: “Mi riprenderò la mia vita”. L’intervento si è svolto a Roma e lo ha così raccontato la stessa influencer e modella: “Essere qui oggi è una vittoria, non voglio usare la retorica guerresca”.

