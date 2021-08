Giovanni Terzi: “Ho una malattia che mi uccide i polmoni, se un No Vax mi contagia potrei morire”



Il giornalista e compagno di Simona Ventura pubblica un video in cui si schiera contro i No Vax, in virtù della sua difficile esperienza personale. Terzi ha una malattia (“Sono a -40% di capacità polmonare”) per cui teme seriamente di contrarre il Covid una seconda volta: “Spero di non ammalarmi a causa di qualcuno che non si è voluto vaccinare, sono polemiche senza senso”.

