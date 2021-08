Gorizia, bimba di un anno ustionata con l’acqua bollente: è in prognosi riservata



Ustioni al volto, al collo e al torace per la bambina di appena 13 mesi rimasta vittima di un incidente domestico in casa a Gorizia. Una pentola piena di acqua bollente l’ha travolta mentre la bimba era in casa con la madre. Immediati i soccorsi che hanno trasportato la piccola in ospedale prima di trasferirla al Centro Grandi Ustioni di Padova.

