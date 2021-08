Grecia, fiorentino di 31 anni muore durante un’immersione: il corpo a 30 metri di profondità



Jacopo Colombai, ragazzo fiorentino di 31 anni, è morto ieri mattina – domenica 8 agosto – al largo dell’Isola di Zante, in Grecia: il corpo del giovane è stato ripescato in mattinata ma sulle cause del decesso ancora deve essere fatta piena luce. Il 31enne potrebbe essere stato colpito da una barca.

