Green pass, a Ferragosto più controlli nei locali: multe e sanzioni in tutta Italia



A Ferragosto aumentano i controlli delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle norme anti-Covid nelle attività commerciali e turistiche. In particolare si punta ai controlli sull’obbligatorietà del Green Pass, utile per entrare nei locali e usufruire di servizi al chiuso. Multe fino a 1000 euro in tutta Italia.

