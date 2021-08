Green pass, autodichiarazione e mascherine Ffp2: cosa portare per accedere al test di Medicina 2021



Cosa serve per accedere al test di ingresso alla facoltà di Medicina e Chirurgia in programma venerdì 3 settembre in tutta Italia? I candidati, secondo le nuove regole, dovranno esibire il Green pass, l’autocertificazione scaricabile dal portale Universitaly e la mascherina Ffp2: chi non li avrà potrà essere escluso dalla prova.

