Green pass, Garante della Privacy: “No a liste No Vax a scuola”



Il presidente dell’Authority per la Privacy, Pasquale Stanzione, risponde ai sindacati, e spiega che le scuole non possono avere gli elenchi dei prof vaccinati per non dover controllare i loro green pass ogni giorno: “Non è consentita la verifica diretta delle scelte vaccinali e della condizione sanitaria da parte dei dirigenti scolastici: devono limitarsi a verificare il possesso di una certificazione valida”.

Continua a leggere



Il presidente dell’Authority per la Privacy, Pasquale Stanzione, risponde ai sindacati, e spiega che le scuole non possono avere gli elenchi dei prof vaccinati per non dover controllare i loro green pass ogni giorno: “Non è consentita la verifica diretta delle scelte vaccinali e della condizione sanitaria da parte dei dirigenti scolastici: devono limitarsi a verificare il possesso di una certificazione valida”.

Continua a leggere

Continua a leggere