Green pass obbligatorio, editore si ritira dal Salone del Libro di Torino per protesta



La casa editrice ‘Uno Editori’ abbandona il Salone internazionale del libro di Torino: la decisione di non partecipare è legata al green pass, obbligatorio per partecipare all’evento: “Rinuncio all’acconto dato per l’acquisto dello spazio e agli incassi dei 5 giorni di fiera, e a dare lavoro a tutte le persone coinvolte in questi anni per la gestione dello stand… perché? Per rispettare uno dei valori più elevati e sacri dell’universo, la libertà”.

