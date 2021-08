Green Pass, stretta sui controlli a Ferragosto: pronte sanzioni per chi trasgredisce



Stretta sui controlli a Ferragosto sulle certificazioni verdi. Nelle principali località e città turistiche ci saranno piani ad hoc per pattugliare le zone maggiormente frequentate e fare accertamenti in ristoranti, bar o locali nelle zone della movida. In caso di incongruenze o trasgressioni pronte le multe.

Continua a leggere



Stretta sui controlli a Ferragosto sulle certificazioni verdi. Nelle principali località e città turistiche ci saranno piani ad hoc per pattugliare le zone maggiormente frequentate e fare accertamenti in ristoranti, bar o locali nelle zone della movida. In caso di incongruenze o trasgressioni pronte le multe.

Continua a leggere

Continua a leggere