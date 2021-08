Guendalina Tavassi contro l’ex Umberto D’Aponte: “Basta sfruttare i figli per fare follower”



La Tavassi si sfoga contro l’ex marito. Pur non facendone il nome, è chiaro che si riferisca a lui quando dice: “Mi sono rotta di vedere gente che utilizza e sfrutta i figli solo per fare follower e la vittima. Facesse il padre senza far finta di essere quello che non è”. Di recente, D’Aponte ha condiviso alcuni messaggi privati con la loro figlia Chloe.

