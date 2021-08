Ha dolori e febbre ma l’ospedale lo rimanda a casa: “Faccia un tampone privato”, morto 47enne



Tragedia in Sicilia, dove Salvatore Roccaro, 47enne di San Cataldo, è morto in circostanze da chiarire e per chiarire le quali è stata aperta una inchiesta. L’uomo, in preda a febbre e dolori muscolari, si era recato al pronto soccorso, dove però è stato rimandato a casa col consigli di sottoporsi a tampone Covid in un centro privato. Ma tutti i laboratori di analisi erano chiusi per ferie. Il giorno dopo è stato trovato senza vita nel suo letto.

