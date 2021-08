Harry e Meghan, nuove rivelazioni: l’ira di William, i funerali di Filippo e il mutuo per la casa



La biografia non autorizzata di Harry e Meghan Markle, Finding Freedom, torna in libreria con l’aggiornamento di nuovi capitoli che raccontano l’ultimo controverso anno della coppia. Tante le novità, dai dettagli sull’assenza di lei al funerale di Filippo, al mutuo fatto per pagare la casa in California, passando per l’ira di Williams e il gesto dei Reali contro Harry.

