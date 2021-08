“Ho 14 anni e i miei genitori non mi fanno vaccinare, aiutatemi a fargli capire che sbagliano”



Una 14enne scrive a Fanpage raccontando il disagio di avere due genitori no-vax che non le permettono di vaccinarsi contro il Covid: “Soltanto per il fatto che io abbia 14 anni, avendo pure un’età abbastanza matura per prendere una decisione di questo tipo, vengo considerata immatura e ingenua”.

Continua a leggere



Una 14enne scrive a Fanpage raccontando il disagio di avere due genitori no-vax che non le permettono di vaccinarsi contro il Covid: “Soltanto per il fatto che io abbia 14 anni, avendo pure un’età abbastanza matura per prendere una decisione di questo tipo, vengo considerata immatura e ingenua”.

Continua a leggere

Continua a leggere