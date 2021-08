I non vaccinati hanno più probabilità di finire in ospedale: rischio è 7 volte più alto



Negli ultimi 30 giorni per i non vaccinati il tasso di ospedalizzazione è stato oltre sette volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo, e cioè “52 contro 7 ricoveri per 100.000 abitanti”. Il dato emerge dal rapporto di sorveglianza integrata Iss sul monitoraggio Covid, che segnala anche un aumento dell’incidenza dei casi anche tra i bambini.

Continua a leggere



Negli ultimi 30 giorni per i non vaccinati il tasso di ospedalizzazione è stato oltre sette volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo, e cioè “52 contro 7 ricoveri per 100.000 abitanti”. Il dato emerge dal rapporto di sorveglianza integrata Iss sul monitoraggio Covid, che segnala anche un aumento dell’incidenza dei casi anche tra i bambini.

Continua a leggere

Continua a leggere