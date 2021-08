I talebani vieteranno di nuovo la musica in Afghanistan



I talebani vieteranno di nuovo la musica in Afghanistan. Lo ha annunciato il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid spiegando che l’intenzione dell’Emirato è quella di “disincentivare i civili senza esercitare pressioni”. Il timore è che possa entrare in vigore un provvedimento come quello valido dal 1996 al 2001 in materia di divieti: la popolazione non poteva infatti ascoltare la musica, guardare la televisione, giocare a scacchi e guardare film.

