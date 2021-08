Ictus dopo la partita di calcetto tra amici, Valentino muore dopo 23 anni di coma



Il 48enne di Fontaniva, in provincia di Padova, si è spento per sempre il giorno prima del suo compleanno dopo 23 anni di coma mentre era ricoverato in un centro specializzato. Era l’8 settembre del 1998 quando dopo una partita a calcetto con gli amici Valentino Lubian ha accusato un malore che lo ha ridotto in stato vegetativo.

