Ignorano l’area interdetta per un bagno ma il costone di roccia frana, 32 bagnanti salvati ad Ancona



Il gruppo infatti aveva ignorato completamente il divieto che vige in zona ma per loro sfortuna durante la tarda mattinata di venerdì la falesia ha ceduto più volte con una pioggia di pietre che ha rischiato di colpirli. Soccorsi e trasportati via mare in una zona sicura sui litorali limitrofi.

