Il calvario di Jessica, muore dopo l’ennesima operazione. La famiglia: “Vogliamo giustizia”



Il dramma della famiglia di Jessica, 45enne siciliana di Gela, era in lista d’attesa in 4 ospedali del Sud Italia e, dopo diversi appelli per operarla, tante sono state le porte chiuse a causa del covid-19. La ragazza muore a Napoli dopo l’intervento chirurgico costato 16.500. La famiglia: “Dolore atroce, vogliamo giustizia”

