Il dolore del papà di Katia, morta a 29 anni dopo essersi ammalata di Covid: “Voglio giustizia”



Alfonso Lamberti, papà di Katia, malata di Covid e morta nei giorni scorsi all’ospedale Versilia a soli 29 anni, ha presentato denuncia contro ignoti in Procura a Lucca per capire se ci sia effettivamente correlazione tra l’infezione e il decesso della giovane e se ci siano responsabilità di terzi. Attesa per i risultati dell’autopsia.

