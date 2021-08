Il papà è no vax: al via battaglia legale tra i genitori per il vaccino della figlia 13enne



Battaglia legale tra una ex coppia di coniugi veneti per la vaccinazione anti Covid della figlia 13enne: il papà è no vax, la mamma vuole che la somministrazione avvenga prima dell’inizio della scuola a settembre. La donna si è così rivolta ad un avvocato: “È lei stessa a chiedermelo, anche perché si sente diversa dagli amici e compagni, quasi discriminata”.

