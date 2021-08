Il senatore di Forza Italia che vuole escludere i no vax dal sistema sanitario nazionale



Per il senatore forzista bisognerebbe quindi prendere una decisione drastica, imponendo il vaccino obbligatoriamente a tutti e prevedere al contempo sanzioni drastiche per chi non ubbidisce come appunto lo stop alle cure mediche da parte del servizio sanitario nazionale, ad eccezione delle cure urgenti ed essenziali.

Continua a leggere



Per il senatore forzista bisognerebbe quindi prendere una decisione drastica, imponendo il vaccino obbligatoriamente a tutti e prevedere al contempo sanzioni drastiche per chi non ubbidisce come appunto lo stop alle cure mediche da parte del servizio sanitario nazionale, ad eccezione delle cure urgenti ed essenziali.

Continua a leggere

Continua a leggere