Impennata di contagi in Salento, sono per lo più giovani non vaccinati



“Purtroppo però non si riesce ad intervenire per tempo sul posto, perché in molti preferiscono nascondere la positività per non interrompere le vacanze, oppure essendo paucisintomatici non danno importanza ai sintomi e continuano a muoversi”, commentano dalla Asl di Lecce. Il Salento nelle ultime settimane sta registrando un boom di contagi: sono per lo più under 35 non vaccinati.

