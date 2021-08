In auto due sacchi di banconote per 450mila euro: arrestato 32enne a Palmi



I militari dell’arma erano arrivati a lui nell’ambito di indagini volte a contrastare i reati in materia di armi e droga e per questo a suo carico avevano avviato una perquisizione all’interno di un garage che aveva in uso in zona. Nella vettura l’uomo teneva due sacchi pieni di banconote di grosso taglio per la somma complessiva di 450mila euro.

Continua a leggere



I militari dell’arma erano arrivati a lui nell’ambito di indagini volte a contrastare i reati in materia di armi e droga e per questo a suo carico avevano avviato una perquisizione all’interno di un garage che aveva in uso in zona. Nella vettura l’uomo teneva due sacchi pieni di banconote di grosso taglio per la somma complessiva di 450mila euro.

Continua a leggere

Continua a leggere