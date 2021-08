In Veneto ci sono ancora oltre 17mila sanitari non vaccinati



Sono ancora 17.500 gli operatori sanitari non vaccinati individuati in Veneto, sia nel settore pubblico che in quello privato, tra i farmacisti e i dipendenti delle Rsa. A renderlo noto l’assessore regionale alla Salute, Manuela Lanzarin, precisando che il dato è in leggera diminuzione rispetto ai circa 17.700 di una settimana fa.

