Incendi in Calabria, isolato il santuario di Polsi circondato dalla fiamme: fedeli in fuga



Non si placano gli incendi in Calabria dove ad essere colpita è in particolar modo la zona dell’Aspromonte. Fedeli in fuga dal santuario della Madonna di Polsi nel Reggino a causa delle fiamme che lambiscono le strade e che hanno di fatto quasi isolato la zona. A lanciare l’allarme è rettore del santuario di San Luca, don Tonino Saraco: “La situazione in questo momento è molto difficile”.

