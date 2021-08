Incendio a Milano, Morgan ha ripreso tutto: “Dobbiamo uscire da qui, quanta paura”



L’appartamento di Morgan si trovava proprio di fronte al palazzo di quindici piani andato in fiamme in via Antonini, a Milano; così, Morgan ha cominciato a raccontare tutto in diretta: “Una scena allucinante, stavamo per andare a fuoco anche noi, una scena assurda, fiamme altissime. Io sono scappato subito quando ho sentito il calore in casa”.

