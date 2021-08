Incidente sul lavoro a Modena, 40enne muore dopo essere rimasta schiacciata in un macchinario



Una donna di 40 anni è morto questa mattina in seguito ad un incidente sul lavoro verificatosi nell’azienda dove lavorava da alcuni mesi a Camposanto, in provincia di Modena. Secondo le prima informazioni, sarebbe rimasta schiacciata in una fustellatrice. Sul posto i vigili del fuoco che l’hanno estratta dalla macchina. Indagini in corso.

