Incidente sul lavoro ad Aosta: ex sindaco muore schiacciato da una lastra di cemento



L’incidente sul lavoro a Gressan, vicino Aosta. Sandro Pepellin, 70 anni, ex sindaco di Jovencan e titolare di un’impresa edile, è morto rimasto schiacciato da una lastra di cemento che stava scaricando in un cantiere edile. L’operaio che era con lui, un 51enne, è ricoverato in prognosi riservata.

