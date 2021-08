Infermiera no vax pentita dopo un mese in terapia intensiva: “Ho sbagliato, vaccinatevi”



Un’infermiera toscana convintamente no vax ha raccontato i suoi due mesi di ospedale – uno dei quali in terapia intensiva – dopo aver contratto il Covid-19: Tornassi indietro mi vaccinerei subito, ho avuto paura di non farcela”.

