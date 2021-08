Investito da un bus mentre è in vacanza ad Alghero: muore medico e docente di fama internazionale



Il gastroenterologo Dario Rosario Sorrentino, 64 anni, era noto per le sue ricerche in campo internazionale. Viveva negli Stati Uniti con la famiglia ma insegnava da tempo a Udine, dove si sarebbe dovuto trasferire. È caduto ad Alghero dopo aver perso il controllo della propria bicicletta proprio mentre arrivava l’autobus, che non ha potuto evitarlo.

