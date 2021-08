Jennifer Aniston e David Schwimmer si starebbero frequentando: “C’è chimica tra loro”



Lo scorso maggio in occasione della reunion del cast per lo speciale di Friends andato in onda su HBO David Schwimmer aveva ammesso che tra lui e Jennifer Aniston i sentimenti fossero andati ben oltre lo schermo, ai tempi. Oggi, stando a quanto rivela il sito britannico Closer, i due attori entrambi single sarebbero di nuovo vicini. Complice il 25esimo anniversario della sitcom che ha riacceso gli antichi bollori: “Hanno iniziato a scambiarsi messaggi subito dopo le riprese e, proprio il mese scorso, David è volato da casa sua a New York per vedere Jen a Los Angeles”.

