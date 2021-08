Jennifer Lopez ha regalato un prezioso gioiello alle figlie di Ben Affleck



Mentre i Bennifer sono sempre più affiatati, Jennifer Lopez avrebbe instaurato un ottimo rapporto anche con la famiglia dell’attore, in particolare con le due figlie Seraphina e Violet, nate dal matrimonio con Jennifer Garner. Secondo quanto racconta People, J Lo e sua figlia Emme avrebbero portato in dono alle due ragazze due preziose collane in segno di affetto. La loro sembra stia diventando una grande famiglia allargata.

