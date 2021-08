Johnny Depp vince in tribunale contro la ex Amber Heard, può farle causa per diffamazione



Depp stavolta vince contro la ex moglie Amber Heard. Una corte della Virginia gli ha dato ragione, bocciando la richiesta dell’attrice: Depp potrà fare causa per diffamazione contro la Heard, che in un editoriale ha parlato pubblicamente di abusi domestici che avrebbe subito durante il loro matrimonio.

