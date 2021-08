Julia Roberts e la gaffe del giornale: “I suoi buchi migliorano con l’età”



Torna virale un articolo di giornale apparso sul Post-Journal con un errore di battitura clamoroso: “Julia Roberts trova che la vita e i suoi buchi siano migliorati con l’età”. In inglese: “Julia Roberts finds life and her holesget better with age”, dove ovviamente al posto di “holes” ci andava “roles”: ruoli.

